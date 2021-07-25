В Никарагуа задержали семь кандидатов в президенты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Никарагуа силовики задержали седьмого потенциального кандидата в президенты — Ноэля Видорре. Как и шесть других кандидатов Видорре обвинили в «подрыве суверенитета».
Как сообщает AFP, Видорре поместили под домашний арест. Он был одним из кандидатов от группы Alianza Ciudadanos por la Libertad, которая выступает против режима действующего президента Даниэля Ортеги.
Вместе с Видорре задержан политолог Хаиме Хосе Арельяно. Против них начато расследование за «подстрекательство к иностранному вмешательству во внутренние дела, призывы к военной интервенции и получение финансирования от иностранных государств для проведения террористических актов».
Режим Ортеги начал подавлять потенциальных соперниках на президентских выборах с 2 июня. Задержано более 28 человек, среди которых дочь бывшего президента страны Кристиана Чаморро. Она считается главным фаворитом предвыборной гонки. Сам Ортега баллотируется четвертый раз подряд. Оппонентов он называет «преступниками», которые хотят свергнуть его при помощи США.
- Никарагуа — одна из немногих стран мира, которая признала незаконное присоединение Крыма к России. Также она выступала за признание «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, Никарагуа создала в Крыму дипломатическое представительство и назначила «консула». 9 ноября 2020 года в оккупированный Симферополь прибыла посол Никарагуа в РФ, чтобы открыть там первое консульство.
- В феврале 2021 года Рада утвердила санкции против Никарагуа.
- В июле Никарагуа и «власти» Крыма подписали соглашение о торговом сотрудничестве.