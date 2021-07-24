Во Франции на акциях протеста против обязательной вакцинации произошли стычки с правоохранителями. Полиция применила водометы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Париже и других французских городах в субботу, 24 июля, тысячи людей вышли на акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса и «паспортов здоровья», начались столкновения с полицией.
Об этом сообщают местные журналисты в Twitter.
Кроме Парижа, протесты продолжаются в Бордо, Тулоне, Леоне, Нанси, Марселе, Ницце, Монпелье и многих других городах.
Как видно на обнародованных видео, в правоохранителей бросают дымовые шашки и петарды, полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водометы.
По предварительным данным, среди правоохранителей уже есть первые пострадавшие.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без негативного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 млн французов.
- В стране ввели «паспорта здоровья». Они подтверждают, что человек был вакцинирован, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или вылечился.
- 13 июля в городах Франции начались протесты. В Париже акции закончились столкновениями с полицией, а в некоторых коммунах разгромили центры вакцинации.