На Филиппинах детям запретили выходить из дома из-за штамма «Дельта»

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Островное государство Филиппины из-за штамма коронавируса «Дельта» отправило в пятницу, 23 июля, миллионы детей на домашнюю изоляцию. Об этом сообщает CNA.

«Вариант Дельты более заразный и смертоносный», — сказал пресс-секретарь президента, объявив о жестких правилах для столичного региона и четырех провинций, где число случаев резко возросло.

Детям в возрасте от 5 до 17 лет приказали оставаться дома. Вместе с тем в стране усилили ограничения по количеству людей за обедом в помещении, для салонов красоты и религиозных собраний. Это произошло через две недели после того, как правительство разрешило несовершеннолетним выходить на улицу (запрет действовал с марта 2020 года, но часто нарушался).

Правительство ранее оправдывало такие меры риском того, что пожилые родственники могут заразиться от детей, которые часто болеют бессимптомно и в целом легче переносят болезни.

Независимая исследовательская группа OCTA, которая консультирует правительство по карантину, призвала к локдауну и расширенному комендантскому часу. Из-за штамма «Дельта» департамент здравоохранения сейчас проводит проверки, чтобы убедиться, что в больницах достаточно коек, лекарств, кислородных баллонов и персонала, чтобы справиться с возможным всплеском.

Что касается вакцинации, то на Филиппинах чуть больше 5 миллионов человек полностью вакцинированы, а 10,5 миллиона получили первую прививку. Население страны — более 100 миллионов. В июне президент Филиппин угрожал тюрьмой тем, кто отказывается вакцинироваться.