У Литвы закончилась колючая проволока для строительства стены на границе с Беларусью. Ждут помощи от других стран
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- Ангелина Шеремет
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Arvydas Anušauskas
Литва временно остановила строительство стены на границе с Беларусью — не хватает колючей проволоки. Она уже обратилась за помощью к другим странам.
Об этом министр обороны страны Арвидас Анусаускас сообщил журналистам 23 июля, цитирует Delfi.
«Для возведения ограждения нужен материал. Проблема в его отсутствии», — отметил чиновник.
Дефицит колючей проволоки с острыми лезвиями связан с тем, что в Литве его не производят, а дополнительные сложности возникают в связи с тем, что этот продукт относится к военной номенклатуре.
Литва уже использовала все имеющиеся у армии запасы колючей проволоки и ожидает дополнительные запасы от других стран. Ближайшая страна — Польша, но ей колючая проволока нужна для собственной границы. Сейчас ведутся переговоры с Данией и Словенией. Также проволоку могут получить как пожертвование. Кроме этого, 23 июля Евросоюз объявил о готовности предоставить Литве финансовую помощь через механизм гражданской защиты.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что Беларусь не имеет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы — этим он, по сути, ответил на санкции. В ЕС Лукашенко за это осудили.
- Еврокомиссия предоставит Литве €10 миллионов для реагирования на наплыв мигрантов. Страна уже строит заграждение на границе — оно должно быть построено на участке границы длиной в 550 километров.