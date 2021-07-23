Штамм коронавируса «Дельта» доминирует в Европе. Медики призывают активизировать борьбу с пандемией

Новости

Немеш Янош / УНИАН

В большинстве стран Европы штамм коронавируса «Дельта» стал доминантным, медицинские организации призывают возобновить и усилить борьбу с пандемией.

Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ECDC собирает информацию из 27 стран-членов ЕС и еще из трех европейских стран. Данные показали, что между 28 июне и 11 июля штамм «Дельта» доминировал в 19 из 28 стран, которые предоставили информацию.

В среднем доля выявления именно мутировавшего штамма «Дельта» составляет 68,3%, тогда как на штамм «Альфа» приходится лишь 22,3%.

Медицинские организации обращают внимание на необходимость вновь активизировать усилия для предотвращения распространения коронавируса. В течение последних четырех недель число подтвержденных случаев инфицирования в Европе постоянно росло, особенно быстро распространяется коронавирус среди молодых людей.

Согласно нынешним тенденциям, штамм «Дельта» станет доминантным по всему миру в ближайшие месяцы.

«Хорошая новость заключается в том, что данные четко показывают, что полная вакцинация значительно снижает риск госпитализации и смерти», — отметил региональный директор ВОЗ Ганс Клюге.

Национальная академия наук Украины сообщает, что завершилась фаза снижения заболеваемости коронавирусом. Несмотря на все еще низкий ее уровень, существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением там штамма «Дельта».

По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.