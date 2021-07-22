Прогноз погоды на выходные: грозы и жара отступят, в Карпатах до +11 °С

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Украина после установления ряда температурных рекордов возвращается к почти нормальным летним показателям, умеренная погода останется до понедельника.

По прогнозу Sinoptik.ua, погоду в пятницу и выходные определит атмосферный фронт с северной Атлантики, будет сухо и ветрено. Практически нигде на территории страны не будет дождя, могут пройти только небольшие локальные дожди в воскресенье в Сумской области и в понедельник в Черновицкой области.

Температура воды в Черном море возле Одессы +22 °С, в Азовском море возле Бердянска — до +28 °С.

На западе Украины 23—26 июля температура воздуха идеальна для лета: +23...+27 °С. Будет сухо и преимущественно солнечно. В выходные ветер ослабнет. А в начале недели северо-западный ветер усилится до 4 м/с.

В высокогорье Карпат в пятницу и субботу — холодные ночи, до +11 °С, днем тоже довольно прохладно — до +16 °С. В воскресенье и понедельник днем потеплеет до +20 °С, ночью ожидается до +12 °С.

На юге и востоке страны в пятницу от +24 до +28 °С. В течение выходных температура воздуха будет повышаться и к понедельнику достигнет +30...+32 °С. В пятницу и субботу будет дуть умеренный северный ветер.

Самой холодной областью в центральной части страны 23—26 июля станет Винницкая — до понедельника максимальная дневная температура +23 °С. В начале следующей недели будет солнечно, до +26 °С. В других областях центральной Украины днем +26...+29 °С, преимущественно ясно, сухо. Ночи прохладные +16...+18 °С.

В северной Украине незначительная облачность, температура днем +24...+27 °С, в субботу будет дуть умеренный ветер западных направлений.

В Киеве 23—26 июля устойчивая теплая погода, +25...+26 °С, облачность небольшая, ветер слабый до умеренного, осадков не ожидается, ночью +17...+19 °С.