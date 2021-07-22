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Зеленский подписал закон, отменяющий штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию

Автор:
София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно отменяет штрафы за нарушение правила въезда-выезда с оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

Документ предусматривает, что во время действия карантина или блокировки работы контрольных пунктов въезда-выезда украинцев не будут штрафовать, если они нарушили правила в силу обстоятельств гуманитарного характера.

Речь идет о:

Закон вступает в силу со следующего дня после его публикации.

В пояснительной записке к закону говорится, что с началом пандемии и введением карантина ситуация с пересечением КПВВ значительно ухудшилась. КПВВ периодически не функционируют, а боевики в одностороннем порядке отказываются пропускать людей.