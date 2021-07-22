Это невозможно: Байден исключил вероятность остановки строительства «Северного потока — 2»

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Twitter / President Biden

Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство.

Об этом сообщает CNN.

«Северный поток — 2» завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что вел длительную дискуссию с канцлером Германии Ангелой Меркель и они договорились о том, что Германия разработает стратегию ответа России, если она посмеет нанести вред Украине или другим странам.