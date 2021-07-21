Офис президента: Решения по «Северному потоку — 2» еще нет, ситуация прояснится после встречи Байдена и Зеленского

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Ulrich Baumgarten / Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что окончательного решения США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» еще нет. Так он прокомментировал публикацию Politico о том, что США якобы просили Украину не критиковать возможное соглашение с Германией.

Об этом сообщают «Украинская правда» и «Суспільне».

По словам Подоляка, работа Украины по остановке строительства трубопровода продолжается на всех уровнях как в Европе, так и в Америке.

«Решение по «Северному потоку — 2» не может приниматься за спиной у всех тех, кому этот проект реально угрожает. Ситуация еще не завершена и она может быть полностью прояснена только во время визита президента Зеленского в Вашингтон», — сказал он.

Подоляк добавил, что сейчас идет политическая, дипломатическая, юридическая и жесткая информационная работа. «Ее нельзя сводить к каким-либо линейным оценкам, примитивизации и к какому-то «аларм» о магических ультиматумах или сверхъестественных просьбах», — заявил советник.