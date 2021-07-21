Прогноз погоды на завтра: жара покинет Украину, дожди будут идти на западе и востоке

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Ingo Jakubke / Pixabay

В четверг, 22 июля, ливни с грозами пройдут на востоке и западе Украины, частично в южных областях.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ближайшей ночью атмосферный фронт еще задержится на юге страны — будут дожди и грозы, неустойчивая погода возможна в центральных регионах.

Однако днем Одесская, Николаевская и большинство центральных областей от дождевых облаков освободятся. Также не ожидаются дожди в четверг на севере.

Диденко отметила, что с завтрашнего дня температура воздуха во всех областях Украины снизится до +23...+28 °С, к тому же будет дуть сильный ветер северных направлений.

В Киеве 22 июля будет сухая солнечная ветреная погода. Температура воздуха +22...+24 °С.

Кроме этого, синоптик спрогнозировала, что в ближайшее время в Украине дождей будет мало (кроме регионов вокруг Карпат), сильная жара маловероятна, +23...+28 °С, в воскресенье на юге и юго-востоке температура подскочит до +30 °С.