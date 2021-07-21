Представитель Зеленского в Конституционном суде: Тупицкий не вернется на должность главы КСУ
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Каролина Ускакович / Артем Марков / «Бабель»
Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на должность, несмотря на все его попытки.
Об этом в программе «Первые лица» на «24 канале» заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
«Я убежден, что Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решение Большой палаты Верховного суда», — отметил он.
По словам Вениславского, есть «юридически стопроцентные» рычаги влияния со стороны президента Украины, как не допустить Тупицкого к выполнению функций судьи Конституционного суда.
Также представитель президента в КСУ отметил, что в отношении Тупицкого открыт ряд уголовных производств.
«Я думаю, стопроцентно там несколько приговоров должно быть. По моим заявлениям ГБР расследует дела в отношении господина Тупицкого, было объявлено подозрение о преступлении относительно несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы, относительно интересного распределения дел, относительно неправомерности получения заработной платы и пользования служебным автомобилем», — добавил он.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- В Офисе президента заявили, что Верховный суд пытается защитить коррупционную систему, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за решения в пользу Тупицкого.