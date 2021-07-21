Представитель Зеленского в Конституционном суде: Тупицкий не вернется на должность главы КСУ

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Каролина Ускакович / Артем Марков / «Бабель»

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на должность, несмотря на все его попытки.

Об этом в программе «Первые лица» на «24 канале» заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

«Я убежден, что Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решение Большой палаты Верховного суда», — отметил он.

По словам Вениславского, есть «юридически стопроцентные» рычаги влияния со стороны президента Украины, как не допустить Тупицкого к выполнению функций судьи Конституционного суда.

Также представитель президента в КСУ отметил, что в отношении Тупицкого открыт ряд уголовных производств.

«Я думаю, стопроцентно там несколько приговоров должно быть. По моим заявлениям ГБР расследует дела в отношении господина Тупицкого, было объявлено подозрение о преступлении относительно несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы, относительно интересного распределения дел, относительно неправомерности получения заработной платы и пользования служебным автомобилем», — добавил он.