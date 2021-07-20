Глава «Слуги народа» Корниенко: В реестр олигархов могут попасть несколько действующих нардепов

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

В реестр олигархов могут попасть до пяти действующих народных депутатов.

Об этом в интервью «Українським Новинам» заявил глава партии, первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до пяти человек могут претендовать», — сказал он, отказавшись назвать фамилии нардепов.

В то же время Корниенко высказал предположение, что у его однопартийцев «нет перспектив» попасть в реестр.

По мнению депутата, закон об олигархах Рада примет во втором чтении осенью.

«Осенью мы в любом случае его примем. Мне лично кажется, что в этот законопроект можно вносить различные изменения, но в них нет смысла. Это рамочный закон, фундаментальный, который прописывает новую парадигму отношений между бизнесом, политикой и обществом», — отметил Корниенко.

Он также отметил, что нардепы подали ко второму чтению проекта закона 1 230 поправок.

«Интересно, что именно в них. Концептуально я бы в нем [законопроекте] ничего не изменил. Я бы работал и сосредоточил усилия на принятии смежного законодательства, чтобы законопроект об олигархах начал работать. Среди смежного законодательства: антитрастовое законодательство, законопроект об Антимонопольном комитете, законопроект о СМИ, который долго уже ждет своего часа», — отметил Корниенко.