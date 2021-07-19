Испания больше не будет покупать вакцину AstraZeneca. Остатки доз она пожертвует

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Cheshire East Council / Flickr

Министерство здравоохранения Испании решило больше не заказывать вакцину от коронавируса AstraZeneca. В стране этим препаратом прививают только возрастную категорию 60-69 лет, для них необходимые дозы уже есть, потребности в новых нет.

Об этом сообщает издание The Local.

С появлением штамма «Дельта» в Испании ускорили вакцинацию людей старше 60 лет — по состоянию на 19 июля 78% людей с этой категории получили две дозы препарата. Однако в стране более миллиона людей все еще не получили вторую дозу, но препарат для них есть. Остальные дозы AstraZeneca, которые останутся после вакцинации людей старше 60 лет, страна передаст в фонд COVAX.

Вакцинация в Испании началась в конце декабря 2020 года. Начальный контракт с AstraZeneca был на 31 миллион доз. Однако в стране после начала вакцинации зафиксировали четыре случая смерти от проблем, связанных с тромбами. После этого вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили. За последние шесть месяцев вакцина перестала быть потенциально доступной для всех возрастных групп и стала назначаться сначала людям в возрасте от 18 до 55 лет, потом она стала доступной только для людей в возрасте от 60 до 69 лет.