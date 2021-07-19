В США суд впервые отправил в тюрьму по делу о штурме Капитолия
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Blink O'fanaye / Flickr
В США в понедельник, 19 июля, суд отправил в тюрьму на 8 месяцев 38-летнего жителя Флориды Пола Ходжкинса, который признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса — в участии в штурме Капитолия.
Об этом сообщает CNN.
Это первый реальный срок за штурм. В июне был первый судебный приговор, но тогда речь шла о условном сроке.
Министерство юстиции просило для Ходжкинса 1,5 года. Судья федерального округа Рэндольф Мосс сказал, что мужчина хоть участвовал в тяжком преступлении против демократии, но заслужил определенного снисхождения, поскольку признал себя виновным и до этого не участвовал в других подобных «мероприятиях».
В здании Капитолия Ходжкинс провел около 15 минут в рубашке с изображением 45-го президент Дональда Трампа и его флагом.
Первый же судебный приговор вынесли 24 июня: 49-летняя женщина получила три года лишения свободы условно и ей запретили владеть оружием. Также женщине придется заплатить компенсацию в размере $500 и отработать 120 часов на общественных работах.
- 6 января в Вашингтоне происходили беспорядки, которые привели к гибели пяти человек. Согласно отчету полиции перед Конгрессом США, правоохранители знали о подготовке к штурму Капитолия заранее, но не смогли обеспечить его защиту. Всего по этому делу предъявили обвинения почти 550 мятежникам.
- По свидетельству прокуроров по делу о штурме Капитолия, мятежники хотели «захватить и убить» конгрессменов. Некоторые участники беспорядков свидетельствовали ФБР, что выполняли указания Трампа и надеялись, что в случае ареста он их помилует.