В США суд впервые отправил в тюрьму по делу о штурме Капитолия

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Blink O'fanaye / Flickr

В США в понедельник, 19 июля, суд отправил в тюрьму на 8 месяцев 38-летнего жителя Флориды Пола Ходжкинса, который признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса — в участии в штурме Капитолия.

Об этом сообщает CNN.

Это первый реальный срок за штурм. В июне был первый судебный приговор, но тогда речь шла о условном сроке.

Министерство юстиции просило для Ходжкинса 1,5 года. Судья федерального округа Рэндольф Мосс сказал, что мужчина хоть участвовал в тяжком преступлении против демократии, но заслужил определенного снисхождения, поскольку признал себя виновным и до этого не участвовал в других подобных «мероприятиях».

В здании Капитолия Ходжкинс провел около 15 минут в рубашке с изображением 45-го президент Дональда Трампа и его флагом.

Первый же судебный приговор вынесли 24 июня: 49-летняя женщина получила три года лишения свободы условно и ей запретили владеть оружием. Также женщине придется заплатить компенсацию в размере $500 и отработать 120 часов на общественных работах.