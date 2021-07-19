Кличко отреагировал на непогоду в Киеве и назвал причину подтопления улиц и станций метро
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Скакодуб Андрей / POOL
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил подтопление улиц столицы сверхнормативным количеством осадков.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Киев накрыл мощный ливень — за 30 минут выпало 18 мм осадков. Это — почти недельная норма. Сверхнормативное количество осадков за короткий промежуток времени привело к подтоплению участков улиц и тротуаров», — заявил Кличко.
Столичный глава заверил, что накануне прогнозируемых дождей в каждом районе чистили стоки, а на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб.
«Ликвидировать последствия непогоды сейчас помогают 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК «Киевавтодор» — всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий», — добавил Кличко.
Отметим, сегодня, 19 июля, Виталий Кличко празднует день рождения — ему исполнилось 50 лет.
- В Киеве 19 июля из-за ливня затопило улицы в нескольких районах и станции метро «Берестейская» и «Академгородок» — их закрывали на вход и выход. Впоследствии станции метро возобновили работу. Наземный общественный транспорт работает с перебоями в графике.
- Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей прогнозировали грозы и град.