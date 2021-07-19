Трехсторонняя контактная группа по Донбассу проведет на неделе два заседания. О чем будут говорить

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Дивеев Сергей / УНИАН

На этой неделе должны пройти два заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Как сообщает украинская делегация в ТКГ, во вторник, 20 июля, проведут видеоконференцию рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной и экономической рабочих групп, а в среду, 21 июля, — видеоконференцию общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Украинская делегация вынесет на рассмотрение вопрос нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков и российских сил, совершенствования механизма контроля, а также обеспечения безопасности в зоне конфликта и соблюдения режима прекращения огня.

К тому же стороны обсудят вопросы выполнения Минских соглашений и итогов Парижского саммита и продолжения разработки плана совместных шагов.

Кроме этого, на заседании ТКГ будут говорить о возобновлении работы КПВВ и открытии новых пунктов в Золотом и Счастье, обмене удерживаемыми лицами, о полном и безусловном доступе международных организаций на оккупированные территории, а также о восстановлении социально-экономических связей через линию разграничения.

Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников «нормандской четверки», целью которых является вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики», — заявили в украинской делегации в ТКГ.