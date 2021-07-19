Во Франции разгромили два центра вакцинации. Один залили водой, второй — подожгли

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Во Франции на фоне протестов против карантина и обязательной вакцинации разгромили два центра, в которых прививали от коронавируса.

Об этом пишет BBC.

Неизвестные залили водой из пожарных рукавов центр в коммуне Ланс-ан-Веркор, а другие неизвестные подожгли центр в клинике в коммуне Уррюнь. Клиника частично разрушена.

На выходных в стране проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие около 100 тысяч людей. Противники антикоронавирусных мер обвиняют президента Эмманюэля Макрона и его правительство в нарушении свобод граждан.