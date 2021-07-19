Олимпийская локация в Токийском заливе страдает от нашествия устриц. Они топят поплавки

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BEHROUZ MEHRI / Contributor

Организаторы Олимпийских игр в Токио, которые будут проходить с 23 июля по 8 августа, столкнулись с проблемой устриц в Токийском заливе. Эта локация — основное место проведения соревнований по гребле.

Об этом пишет BBC.

Устрицы магаки, которые считаются деликатесом, утопили большое количество оградительных поплавков. Властям пришлось потратить 1,28 миллиона долларов на экстренный ремонт оборудования и очистку. На берег вытаскивали 5,6 км связки, а поплавки чистились водолазами. По итогу набралось 14 тонн устриц.

Решение проблемы было огромной и трудоемкой задачей. При этом угроза полностью не устранена. На отремонтированное оборудование могут прийти новые устрицы.

Власти заявили, что собранный деликатес продавать в рестораны не будут, поскольку его нужно проверять на пригодность к пище.