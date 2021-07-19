В большинстве областей Украины неделя начнется с гроз и града. Синоптики объявили штормовое предупреждение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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pixabay / Hans
В Украине в понедельник, 19 июля, прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей, местами возможны град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, в Карпатах пройдут значительные дожди. Грозы с градом ожидаются в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Жителей Киева в Укргидрометцентре предупреждают о вероятности шквалов.
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