Власти Афганистана провели переговоры с «Талибаном». Договорились беречь инфраструктуру
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Власти Афганистана и представители террористического движения «Талибан» провели переговоры в Катаре, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались беречь гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает Tolo News.
Делегации собрались для мирного урегулирования конфликта, который обострился после выхода из страны сил США и союзников.
Стороны договорились не допускать человеческих жертв среди мирного населения, а также согласились продолжать переговоры.
В итоговом документе однако нет пунктов о деэскалации или прекращении огня.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа.
- Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 14 июля Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и включить в него представителей «Талибана». При этом в РФ движение запрещено как террористическое.