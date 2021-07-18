В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили коронавирус среди спортсменов

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Matt Roberts / Stringer

Организаторы Олимпийских игр в Токио сообщили о первых случаях заражения коронавирусной болезнью среди спортсменов.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Оргкомитета игр.

18 июля у двух спортсменов в Олимпийской деревне и еще одного, который находится за ее пределами, оказались положительными результаты тестов. Из каких стран эти спортсмены, не разглашают.

В общем с 1 июля 55 человек, связанных с Олимпиадой, сообщили о положительных тестах. В том числе пятеро спортсменов узнали об инфицировании по прибытию в Японию и отправились в отдельную локацию на карантин.

Десятки других спортсменов и вспомогательного персонала вынуждены изолироваться после контакта с больными COVID-19.