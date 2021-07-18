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Бельгия открыла границы для всех типов путешествий украинцев

Автор:
София Телишевская
Дата:

Tobias Cornille / Unsplash

Бельгия открыла свои границы для всех типов путешествий граждан Украины. Сделали это по рекомендации Совета Евросоюза.

Об этом 18 июля сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендациям Совета ЕС. МИД работает над тем, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше», — отметил Кулеба.

Дело в том, что 14 июля Совет ЕС включил Украину в перечень государств, для граждан которых предлагают отменить ограничения на путешествия. Речь идет о необязательных путешествиях в Евросоюз, например, туристических, которые были запрещены для граждан третьих государств во время пандемии.

Теперь для туристической поездки в Бельгию нужны следующие документы:

За 48 часов до прибытия в Бельгию необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).