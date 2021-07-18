Бельгия открыла границы для всех типов путешествий украинцев
- Автор:
- София Телишевская
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Tobias Cornille / Unsplash
Бельгия открыла свои границы для всех типов путешествий граждан Украины. Сделали это по рекомендации Совета Евросоюза.
Об этом 18 июля сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендациям Совета ЕС. МИД работает над тем, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше», — отметил Кулеба.
Дело в том, что 14 июля Совет ЕС включил Украину в перечень государств, для граждан которых предлагают отменить ограничения на путешествия. Речь идет о необязательных путешествиях в Евросоюз, например, туристических, которые были запрещены для граждан третьих государств во время пандемии.
Теперь для туристической поездки в Бельгию нужны следующие документы:
- биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- документальное подтверждение цели вашей поездки (карточка резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера и т.д.);
- подтверждение вашей финансовой состоятельности;
- полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.
За 48 часов до прибытия в Бельгию необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).
- С 17 июля Дания отнесла Украину в перечень стран «желтой» зоны по распространению коронавируса. Поэтому украинцы смогут въезжать туда с туристической целью и без полной вакцинации.
- Германия также позволила украинцам с 18 июля беспрепятственно въезжать на свою территорию.
- И Хорватия упростила условия въезда для украинских туристов. Теперь украинцы могут совершить поездку в Хорватию без необходимости доказывать или обосновывать причину поездки, если они соответствуют эпидемиологическим условиям въезда в страну и могут предоставить один из документов, подтверждающий, что турист здоров.
- Европейский совет 14 июня снял коронавирусные ограничения на путешествия для иностранцев, имеющих COVID-сертификаты. Они смогут не проходить дополнительное тестирование на коронавирус и самоизоляцию.