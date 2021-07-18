Украина получила первые два миллиона доз вакцины Moderna. Кого ею будут прививать?
- Автор:
- София Телишевская
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Flickr / naijabang tv
В Украину прибыли более двух миллионов доз американской вакцины против коронавируса Moderna. Эту партию предоставило правительство Соединенных Штатов в рамках глобальной инициативы COVAX.
Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эта партия препарата предназначена для вакцинации организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.
Развозить вакцину по регионам начнут сегодня, до среды она будет в каждой области.
«Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это значит, что после полного курса вакцинации можно будет получить международный сертификат. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней», — подчеркнул министр.
Хранение вакцины с соблюдением холодовой цепочки в Украине будет обеспечивать Агентство США по международному развитию USAID.
Препарат американской компании Moderna используют в США и странах ЕС.
- 30 ноября 2020 года Moderna объявила окончательные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины. Они доказали ее эффективность на 94,1%. В частности, препарат гарантирует защиту от тяжелого течения COVID-19. Через полгода после введения второй дозы вакцина эффективна на 90%.
- Вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней и не терять своих свойств. Препарат не портится в условиях стандартных температур холодильника — от +2 °C до +8 °C.
- 10 июля Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации. Вакцина Moderna на 20 миллионов уколов показала 19 случаев заболеваний сердца.