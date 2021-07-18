Украина получила первые два миллиона доз вакцины Moderna. Кого ею будут прививать?

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В Украину прибыли более двух миллионов доз американской вакцины против коронавируса Moderna. Эту партию предоставило правительство Соединенных Штатов в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эта партия препарата предназначена для вакцинации организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Развозить вакцину по регионам начнут сегодня, до среды она будет в каждой области.

«Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это значит, что после полного курса вакцинации можно будет получить международный сертификат. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней», — подчеркнул министр.

Хранение вакцины с соблюдением холодовой цепочки в Украине будет обеспечивать Агентство США по международному развитию USAID.

Препарат американской компании Moderna используют в США и странах ЕС.