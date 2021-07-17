США отправили Украине 2 миллиона доз вакцины Moderna

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США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины против COVID-19 производителя Moderna.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Партию отправили через международную программу обмена вакцинами COVAX. Эта поставка — часть обещания президента Джо Байдена поделиться дозами с другими странами через COVAX или напрямую.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что 2 миллиона доз прибудут из США 17—18 июля.