Зеленский не видит конкретных шагов США и Германии для противодействия «Северному потоку — 2»
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не видит конкретных шагов США и Германии для противодействия угрозам, которые несет окончание строительства «Северного потока — 2».
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает ОП.
«Мы благодарны их за приверженность территориальной целостности Украины и поддержку суверенитета. Хотя мы не услышали наиболее интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует Владимир Зеленский, мы не услышали», — отметил Сергей Никифоров.
Спикер напомнил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет».
«Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верны своим декларациям, обязательствам и принципам», — добавил представитель президента.
Относительно визита Владимира Зеленского в США пресс-секретарь отметил, что сейчас все согласования находятся на финальной стадии и в ближайшее время он озвучит дату и программу встречи.
- Перед встречей Байдена и Меркель к ним обратился Зеленский и призвал не принимать «никакого решения об Украине без Украины».
- В июне лидеры стран встречались в Великобритании на полях саммита G7. Разговор касался в первую очередь переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным, также стороны «кратко обсудили» тему «Северного потока — 2».
- 12 июля Зеленский провел встречу с Меркель. На переговорах президент настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».