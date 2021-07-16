В Украине из-за порывов ветра и дождь обесточены почти 170 населенных пунктов в трех областях

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Pixabay / Thorsten Frenzel

В Украине из-за осложнения погодных условий (порывов ветра и дождя) обесточены 169 населенных пунктов в трех областях. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 16 июля.

Во Львовской области обесточены 79 населенных пунктов, в Закарпатской — 59 и 31 в Сумской.

Кроме этого, Укргидрометцентр предупреждает, что 16 — 17 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) вновь ожидается подъем уровней воды — еще на 1,5 — 2,5 м над уровнями 15 июля.