Не только Facebook: приложение TikTok загрузили более трех миллиардов раз
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Videvo
Приложение TikTok стало первым в истории приложением, которое скачали более 3 млрд раз при том, что оно не принадлежит компании Facebook.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные Sensor Tower.
До этого времени единственными приложениями, которые собрали более 3 млрд загрузок (с января 2014 года), были Facebook и его WhatsApp, Messenger и Instagram. TikTok стал пятым неигровым приложением, которое преодолело такую отметку.
TikTok набрал такую сумму скачиваний из App Store и Google Play Store. При этом владельцу приложения ByteDance удалось достичь таких показателей несмотря на запреты в нескольких странах, таких как Индия, Пакистан и Китай. Для КНР ByteDance создала идентичное приложение Douyin, результаты которого также включены в данные SensorTower.
- В начале июля TikTok увеличил максимальную продолжительность роликов с одной минуты до трех для всех пользователей.
- В марте издание Business Insider установило, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может направлять данные пользователей из стран Европы в Китай и действительно это делает.