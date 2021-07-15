«Никаких решений по Украине без Украины»: Зеленский обратился к Меркель и Байдену перед их встречей
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / Офіс президента
Президент Владимир Зеленский в день встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне призвал их не принимать «никаких решений по Украине без Украины».
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Встреча президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никаких решений по Украине без Украины», — заявил Зеленский.
Также президент Украины отметил, что ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы.
- Президент США Джо Байден пригласил канцлера Ангелу Меркель в Белый дом, чтобы обсудить «Северный поток — 2». Встреча запланирована на 15 июля. Ранее Меркель заявила, что лично приедет в Вашингтон, чтобы решить споры со США по газопроводу.
- В июне лидеры стран встречались в Великобритании на полях саммита G7. Разговор касался в первую очередь переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным, также стороны «кратко обсудили» тему «Северного потока — 2».
- 12 июля Зеленский провел встречу с Меркель. На переговорах президент настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».