НАПК просит суд прекратить трудовой договор «Нафтогаза» с главой правления Витренко
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в четверг, 15 июля, обратилось в Шевченковский районный суд Киева с иском о прекращении контракта между «Нафтогазом» и его главой правления Юрием Витренко.
Об этом говорится в заявлении НАПК.
Ранее агентство выявило, что подписание контракта с Витренко нарушает норму закона о предотвращении коррупции, ведь он работал в должности заместителя Министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, и у него было одновременно влияние на «Нафтогаз». Именно поэтому НАПК, согласно закону, обратилось в суд, чтобы прекратить трудовой договор с Витренко.
Согласно закону, должен был пройти год после увольнения Витренко с должности в Министерстве и с его назначением в организацию («Нафтогаз»), на которую онвлиял на предыдущей должности. Отметим, что еще в апреле Витренко был в Минэнерго и того же месяца его назначили главой правления «Нафтогаза». НАПК отмечает, что это является основанием для расторжения трудового договора. Если договор не расторгнут, Нацагентство идет в суд, чтобы через него это сделать.
Перед этим, 15 июня, глава НАПК Александр Новиков выдал два предписания, по которому Кабинет министров и «Нафтогаз» должны отменить контракт с главой Витренко. Однако суд остановил действие обоих предписаний, ведь «это гарантирует эффективную защиту и восстановление нарушенных прав Витренко, для защиты которых он обратился в суд».
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.