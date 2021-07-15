Десятки украинских правозащитников требуют от Зеленского и правительства разорвать все отношения с режимом Лукашенко

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tut.by

Более двух десятков правозащитных организаций в Украине обратились к президенту Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с требованием разорвать дипломатические и экономические отношения с самопровозглашенной властью Беларуси.

Соответствующее обращение создали 14 июля в связи с массовыми обысками правозащитников и журналистов в Беларуси.

Украинские правозащитники требуют запретить любое экономическое сотрудничество с беларусскими государственными предприятиями, которые фактически контролируются окружением Александра Лукашенко, ввести жесткие экономические санкции против всех функционеров режима Лукашенко и аффилированных с ними бизнес-структур.

К тому же правозащитники хотят, чтобы Украина прекратила сотрудничество с правоохранительными и структурами безопасности режима Лукашенко и запретила выдавать граждан Беларуси по запросу Минска.

Кроме этого, подписанты предложили срочно провести заседание СНБО, чтобы «обсудить риски, связанные с углублением сотрудничества режима Лукашенко и России и фактическим участием Беларуси в гибридной войне России против Украины».

Сейчас сбор подписей продолжается, по состоянию на 13 часов 15 июля обращение подписали 28 организаций: