Премьер Шмыгаль внес в Раду кандидатуру «слуги» Монастырского на пост главы МВД
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Кузьмин Александр / УНИАН
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение нового министра внутренних дел вместо Арсена Авакова.
Об этом в своем Facebook написал нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин.
Как и ожидалось, кандидатом на эту должность стал нардеп от «Слуги народа», глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский. В представлении Шмыгаля указано, что эту кандидатуру он вносит по предложению фракции «Слуга народа».
- 13 июля Аваков подал в Раду заявление об отставке. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности перед заседанием парламента рекомендовал нардепам самостоятельно определиться относительно увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. 15 июля нардепы поддержали его отставку — 291 депутат проголосовал «за».
- Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился. Рада будет голосовать за назначение Монастырского 16 июля.