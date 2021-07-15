Адвокат: Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения еще одного подозрения
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- София Телишевская
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Каролина Ускакович / Артем Марков / «Бабель»
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вызвала главу Конституционного суда Александра Тупицкого в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения.
Об этом сообщил адвокат судьи Ростислав Кравец.
Тупицкий 16 июля должен прибыть в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве.
Адвокат заявляет, что повестку доставили якобы с нарушением норм УПК.
Дело касается решения от 27 октября 2020 года. Заявление подал народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.
Уже 30 октября по его заявлению в Едином реестре судебных расследований зарегистрировали уголовное производство по ст. 109 — покушение на захват власти в отношении судей КСУ.
Тогда депутат написал, что в рамках этого производства можно вполне законно, не политически, доказать или опровергнуть заговор с целью захвата власти.
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