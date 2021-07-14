Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам самостоятельно определиться с отставкой Авакова. Сам министр на заседание не пришел
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам самостоятельно определиться с увольнением Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
Соответствующее решение поддержали 13 членов комитета, еще пятеро воздержались.
Самого Авакова пригласили на заседание комитета по рассмотрению его отставки, но он не явился. Причина — неизвестна.
Как сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова, она и нардеп Олег Колев («Слуга народа») проголосовали против такого решения.
Также Устинова рассказала, что вместе с Александром Куницким («Слуга народа») подали предложение рекомендовать парламенту уволить Авакова, но его не поддержали.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился. Рада будет голосовать за увольнение Авакова 15 июля, а за назначение Монастырского — 16-го.
- Партия «Голос» сообщила, что поддержит отставку министра внутренних дел, а «Батьківщина» — не будет голосовать.