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В Киеве полностью отказались от бумажных билетов в транспорте. В КГГА рассказали, где купить электронные

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

УНИАН / Ратынский Вячеслав

В Киеве с 14 июля полностью отказываются от бумажных билетов в общественном транспорте. Теперь оплата проезда будет осуществляться электронной картой или QR-билетами.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«В Киеве действует более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте. А в городском приложения «Киев Цифровой» можно пополнить транспортную карту или приобрести QR-билет по безналу и бесконтактно», — отметили там.

Также в КГГА рассказали, где можно приобрести электронные билеты. Сейчас в Киеве действуют:

Отдельно также существует карта со всеми точками продаж, которую можно посмотреть по ссылке.

В КГГА советуют киевлянам скачать и пользоваться приложением «Киев Цифровой», где можно пополнять собственную электронную карточку или покупать одноразовые QR-билеты. Там рассказали, что только в июне через это приложение купили 400 тысяч билетов и 3 миллиона поездок на карточки.