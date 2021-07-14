Нардеп Тищенко отрицает, что бизнесмен Комарницкий является теневым куратором Киева

Новости

УНИАН

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко отрицает, что бизнесмен Денис Комарницкий является теневым куратором столицы от Офиса президента. Ранее он был главой фракции экс-мэра Леонида Черновецкого в Киевсовете.

Об этом нардеп рассказал в большом интервью «Бабелю».

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Тищенко и Комарницкий приходили к нему говорить о коалиции в Киевсовете, но «слуга» сразу опроверг такую встречу.

Поэтому журналистка спросила, кем сейчас в Киеве является Денис Комарницкий.

«Давайте так, кто начал разгонять историю с Комарницким — телеканал «1+1» и каналы Вадима Столара [несколько лет его считали неформальным куратором киевских застройщиков]. Они начали создавать миф. Это делают, чтобы исказить факты», — отметил депутат, уклонившись от прямого ответа.

На уточняющий вопрос: «Комарницкий скорее политик или бизнесмен?», нардеп ответил однозначно — бизнесмен.

Тищенко заверил, что Комарницкий не является теневым куратором Киева от власти, потому что за ним «нет правоохранительных органов».

«Конечно, нет. А что он может курировать? У него есть полномочия, сила, за ним стоят правоохранительные органы? Какой у него для этого есть ресурс?» — удивленно спросил нардеп.

Также депутат отверг подлинность пленок нардепа Гео Лероса, который публично обвинил Тищенко в связи с Комарницким и опубликовал пленки, где, предположительно, именно они, обсуждают различные махинации.

«Конечно, фейк. Если посмотреть, о чем на них шла речь, там все смонтировано. Составлялись куски, что-то менялось, все для того, чтобы хайповать. Просто моя фамилия — это рейтинг», — заверил Тищенко.