Нардеп Тищенко отрицает, что бизнесмен Комарницкий является теневым куратором Киева
- Авторы:
- Катерина Коберник, София Телишевская
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УНИАН
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко отрицает, что бизнесмен Денис Комарницкий является теневым куратором столицы от Офиса президента. Ранее он был главой фракции экс-мэра Леонида Черновецкого в Киевсовете.
Об этом нардеп рассказал в большом интервью «Бабелю».
Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Тищенко и Комарницкий приходили к нему говорить о коалиции в Киевсовете, но «слуга» сразу опроверг такую встречу.
Поэтому журналистка спросила, кем сейчас в Киеве является Денис Комарницкий.
«Давайте так, кто начал разгонять историю с Комарницким — телеканал «1+1» и каналы Вадима Столара [несколько лет его считали неформальным куратором киевских застройщиков]. Они начали создавать миф. Это делают, чтобы исказить факты», — отметил депутат, уклонившись от прямого ответа.
На уточняющий вопрос: «Комарницкий скорее политик или бизнесмен?», нардеп ответил однозначно — бизнесмен.
Тищенко заверил, что Комарницкий не является теневым куратором Киева от власти, потому что за ним «нет правоохранительных органов».
«Конечно, нет. А что он может курировать? У него есть полномочия, сила, за ним стоят правоохранительные органы? Какой у него для этого есть ресурс?» — удивленно спросил нардеп.
Также депутат отверг подлинность пленок нардепа Гео Лероса, который публично обвинил Тищенко в связи с Комарницким и опубликовал пленки, где, предположительно, именно они, обсуждают различные махинации.
«Конечно, фейк. Если посмотреть, о чем на них шла речь, там все смонтировано. Составлялись куски, что-то менялось, все для того, чтобы хайповать. Просто моя фамилия — это рейтинг», — заверил Тищенко.
- В начале октября 2020 года нардеп Гео Лерос опубликовал пленки, на которых записаны разговоры «смотрящего за Киевом» Дениса Комарницкого с заместителем главы фракции «Слуги народа» Николаем Тищенко. Впоследствии на это отреагировали в «Слуге народа» — нардеп Александр Качура подал заявление в Государственное бюро расследований и Нацполицию.
- Ранее во время выступления в Верховной Раде Лерос пытался включить эти пленки, утверждая, что получил их от офицера СБУ. Тогда нардеп также заявил, что Тищенко и Комарницкий якобы готовят нападение на него.
- 16 октября Тищенко подал иск против нардепа Лероса.