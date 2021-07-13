«Голос» поддержит отставку Авакова, «Батьківщина» не будет голосовать, а «ЕС» — еще думает
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- Костя Андрейковец
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Facebook / МВС України
Партия «Голос» сообщила, что будет голосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, «Европейская солидарность» примет решение 14 июля, а «Батьківщина» — не будет голосовать.
В Голосе заявили, что первыми в парламенте требовали отставки Авакова из-за проваленной реформы МВД и Национальной полиции, но сейчас полагают, что отставка «не решит проблемы с нереформированной системой». Главный вопрос для партии — кто займет место Авакова.
Политсила призывает власть обсудить кандидатуру нового главы МВД с парламентом перед ее вынесением.
Как сообщает «Украинская правда», в «Европейской солидарности» будут решать, как голосовать за отставку Авакова в среду, 14 июля.
Фракция «Батьківщина» не поддержит отставку Авакову, поскольку не формировала это правительство и в целом не голосовала за отставку любого министра. По словам лидера Юлии Тимошенко, смена отдельных лиц не имеет смысла и необходимо «менять всю эту власть».
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился. Рада будет голосовать за увольнение Авакова 15 июля, а за назначение Монастырского — 16.
- Монастырский работал юристом, был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований, а в 2019 году перед президентскими выборами Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы.