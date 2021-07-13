«Голос» поддержит отставку Авакова, «Батьківщина» не будет голосовать, а «ЕС» — еще думает

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Партия «Голос» сообщила, что будет голосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, «Европейская солидарность» примет решение 14 июля, а «Батьківщина» — не будет голосовать.

В Голосе заявили, что первыми в парламенте требовали отставки Авакова из-за проваленной реформы МВД и Национальной полиции, но сейчас полагают, что отставка «не решит проблемы с нереформированной системой». Главный вопрос для партии — кто займет место Авакова.

Политсила призывает власть обсудить кандидатуру нового главы МВД с парламентом перед ее вынесением.

Как сообщает «Украинская правда», в «Европейской солидарности» будут решать, как голосовать за отставку Авакова в среду, 14 июля.

Фракция «Батьківщина» не поддержит отставку Авакову, поскольку не формировала это правительство и в целом не голосовала за отставку любого министра. По словам лидера Юлии Тимошенко, смена отдельных лиц не имеет смысла и необходимо «менять всю эту власть».