Российский корабль для слежки за учениями Sea Breeze имитировал поломку

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Во время недавних военных учений Украины и сил НАТО Sea Breeze российский патрульный корабль «Павел Державин» имитировал поломку, чтобы оправдать свое нахождение вблизи украинских территориальных вод.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Российские корабли в целом пристально следили за учениями и часто прибегали к угрозам и хитростям. Корабли Черноморского флота и ФСБ нередко проходили близко от кораблей пограничников и пытались впритык сопровождать тактические группы НАТО.

Особое беспокойство у россиян вызывало приближение кораблей НАТО и Украины к районам газоконденсатных месторождений в Черном море. Россияне неоднократно угрожающе себя вели в переговорах, объявляли районы закрытыми по несуществующим причинам и требовали покинуть квадраты.

В один из таких моментов «Павел Державин», оправдывая свое нахождение в точке наблюдения возле вод Украины, использовал сигнал «судно без возможности управления». При этом от помощи украинских пограничников россияне отказались и признались, что получили распоряжение «сверху». Поломки у них не было.

В ГПС отмечают, что разоблачили все хитрости кораблей РФ, и те «остались ни с чем».