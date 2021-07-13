Апелляционный суд закрыл одно из дел «пленок ОАСК»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Киевский апелляционный суд передумал рассматривать жалобу и закрыл производство по делу о «пленках Вовка».

Об этом сообщает член правления фонда DEJURE и бывший член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

17 июня судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по части записей из кабинета главы ОАСК Павла Вовка.

Сергей Вовк удовлетворил жалобу заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, который также фигурирует в записях.

Прокуратура обжаловала это решение, апелляционный суд назначил заседание на 13 июля и даже прислал повестку сторонам. Однако заседание не состоялось.

«Оказывается в апелляции передумали рассматривать жалобу и закрыли производство. Мол постановление Вовка обжалованию не подлежит», — написал Маселко и спросил, чего же тогда заседание назначалось на сегодня, если «дело невозможно обжаловать».

Также он отметил, что в коллегию входят двое судей Майдана — Андрей Дрига и Виктор Габриэль.

«Они должны быть люстрированы и уволены, но благодаря Высшему совету правосудия полностью избежали наказания. Видимо теперь пришло время отдавать долги», — предполагает адвокат и отмечает, что Высший антикорсуд рассматривал аналогичное ходатайство о закрытии второго дела пленок Вовка, но ВАКС отказал.

«Поэтому сейчас вся борьба идет за то, чтобы изъять это дело из-под юрисдикции ВАКСа. Тогда Печерский суд сможет закрыть и второе дело», — резюмировал Маселко.