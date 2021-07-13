Рада приняла закон о старте судебной реформы с предложениями Зеленского
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с учетом предложений президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет пресс-служба парламента.
За соответствующее решение проголосовали 305 нардепов. Документ не поддержали только представители фракций ОПзЖ и «Батьківщина».
Нардепы проголосовали за все предложения президента, таким образом предоставив международным экспертам право решающего голоса при отборе кандидатов в ВККС.
- 29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3711-д, который запускает судебную реформу в Украине. Документ касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.
- Он предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судей. Она проводит конкурсы по отбору новых судей и переаттестирует действующих.
- 8 июля Зеленский наложил вето на законопроект № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Все потому, что в тексте оказались две взаимоисключающие поправки: одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, а другая говорит о необходимых двух голосах от украинских экспертов и двух голосах от международных.