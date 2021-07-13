Рада приняла закон о старте судебной реформы с предложениями Зеленского

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Верховна Рада України

Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с учетом предложений президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет пресс-служба парламента.

За соответствующее решение проголосовали 305 нардепов. Документ не поддержали только представители фракций ОПзЖ и «Батьківщина».

Нардепы проголосовали за все предложения президента, таким образом предоставив международным экспертам право решающего голоса при отборе кандидатов в ВККС.