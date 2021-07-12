Евросоюз грозит Беларуси новыми санкциями за поток мигрантов в Литву и Польшу
- Автор:
- Костя Андрейковец
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European Parliament / Flickr
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает новые санкций против Беларуси за создание миграционного кризиса на границах Литвы и Польши.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«Мы внимательно следим за ситуацией на литовско-белорусской границе и сообщениями, что режим [Александра Лукашенко] направляет мигрантов также к польской границе [...]. Мы уже приняли ряд ограничительных мер, и мы готовы рассмотреть дальнейшие меры в ответ на это поведение. Использовать мигрантов в качестве оружия, подталкивая мигрантов к границам, неприемлемо», — сказал Боррель.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что Беларусь не имеет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы — этим он, по сути, ответил на санкции. В ЕС Лукашенко за это осудили.
- Накануне две большие группы мигрантов задержали на границе с Польшей. В ЕС открыто заявили, что режим Лукашенко организовал потоки мигрантов для мести за санкции.
- Еврокомиссия предоставит Литве 10 млн евро для реагирования на наплыв мигрантов. Страна уже строит заграждения на границе.