Евросоюз грозит Беларуси новыми санкциями за поток мигрантов в Литву и Польшу

Новости

European Parliament / Flickr

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает новые санкций против Беларуси за создание миграционного кризиса на границах Литвы и Польши.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы внимательно следим за ситуацией на литовско-белорусской границе и сообщениями, что режим [Александра Лукашенко] направляет мигрантов также к польской границе [...]. Мы уже приняли ряд ограничительных мер, и мы готовы рассмотреть дальнейшие меры в ответ на это поведение. Использовать мигрантов в качестве оружия, подталкивая мигрантов к границам, неприемлемо», — сказал Боррель.