Полиция Гаити сообщила о задержании главного подозреваемого в организации убийства президента

Новости

Полиция Гаити заявила об аресте врача, которого считают ключевым подозреваемым в организации убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля.

О его аресте сообщили на брифинге ночью 11 июля, а детали сообщает BBC.

Полиция задержала в столице Порт-о-Пренс 63-летнего гражданина Гаити Кристиана Эммануэля Санона, который жил в штате Флорида в США. Он прилетел в страну на частном самолете в начале июня «по политическим мотивам» и в сопровождении нескольких колумбийцев.

У него дома провели обыски и обнаружили несколько предметов, которые доказывают его причастность к планированию и осуществлению операции. Кристиана Эммануэля Санона обвиняют в том, что он вместе с частной следственной фирмой вербовал колумбийских наемников для убийства президента.

Начальник полиции Гаити Леон Чарльз сказал, что первоначальный план заключался в задержании президента Моиза, но «потом миссия изменилась».

«Когда полиция помешала дальнейшим планам преступников после расправы, первым человеком, которому они позвонили, был Кристиан Эммануэль Санон. Он связался с двумя другими людьми, которых мы считаем организаторами убийства президента Жовенеля Моиза», — сказал начальник полиции, но не уточнил, кто были двое других.

Чтобы помочь Гаити с расследованием этого дела, США и Колумбия предоставили своих агентов.