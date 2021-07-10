Жена убитого президента Гаити выступила с первым публичным заявлением после нападения
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Martine Moïse / Facebook
Вдова убитого президента Гаити Мартина Моиз 10 июля выступила с первым публичным заявлением после нападения, призвав нацию «не сбиваться с пути».
Соответствующее аудиосообщение опубликовали на ее официальной странице в Twitter. Подлинность высказываний на креольском языке агентству AFP подтвердил министр культуры и коммуникаций Гаити.
«Я жива, слава Богу. Я жива, но потеряла мужа Жовенеля. В одно мгновение наемники ворвались в мой дом и изрешетили моего мужа пулями, даже не дав ему возможности сказать ни слова. Я плачу, это правда, но мы не можем позволить стране сбиться с пути. Мы не можем допустить, чтобы его кровь пролилась напрасно», — заявила Мартина Моиз.
Отметим, что во время нападения на президента ранили также его жену Мартину. Ее госпитализировали сначала в местную больницу, а затем эвакуировали в Майами для лечения.
- Ночью 7 июля 53-летний Жовенель Моиз был найден мертвым в своей резиденции. По данным предварительного расследования, Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм.
- 9 июля власти Гаити сообщили, что президента убила группа наемников из 28 человек, все — граждане Колумбии и США.
- Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.