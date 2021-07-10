Компания Безоса Blue Origin не признает полет миллиардера Брэнсона «космическим»

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Аэрокосмическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса не будет признавать космическим полет миллиардера Ричарда Брэнсона на самолете SpaceShipTwo Unity от Virgin Galactic.

Blue Origin сравнила свой корабль New Shepard с аппаратом Virgin Galactic и назвала его «высотным самолетом», а не полноценным космическим кораблем.

Компания Безоса отмечает, что ее корабль преодолеет условную границу космоса (линию Кармана), а самолет Unity с Брэнсоном на борту — нет.

«С самого начала New Shepard был разработан для полета над линией Кармана. Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полет New Shepard пройдет над обеими границами», — заявили в Blue Origin.