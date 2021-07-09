«Казус Defender». Минобороны прокомментировало взлом сайта ВМС Украины и утечку данных участников Sea Breeze 2021
- Автор:
- Олег Панфилович
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Unsplash / Kevin Ku
Министерство обороны заявило о причастности России к хакерской атаке на сайт Военно-морских сил и публикации личных данных участников военных учений Sea Breeze 2021.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате призошла публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями «Си Бриз — 2021», которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. При этом ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины», — заявляют в ведомстве.
Там добавили, что из-за атаки сайт украинского флота временно прекратил работать. Уязвимость обнаружили во фреймворке, который в свое время использовался для создания веб-страницы. Кроме того, специалисты зафиксировали случаи DDoS-атак на официальный веб-портал Министерства обороны.
«Сейчас угрозу устранили, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты», — сообщили в Минобороны.
Ведомство обвиняет в произошедшем Россию, конкретно указывая, что информационную операцию организовал Южный военный округ ВС РФ при поддержке киберподразделений центрального подчинения и разведывательных органов России.
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