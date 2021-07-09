Разработчики вакцины Pfizer подтвердили, что ее эффективность против коронавируса через полгода снижается

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Разработчики вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины действительно снизилась через 6 месяцев после второй прививки. Сейчас они работают над третьей дозой препарата, которая должна дать организму высокий уровень защиты от всех штаммов коронавируса.

Об этом говорится в заявлении компании BioNTech.

«Как видно по реальным данным, опубликованным Министерством здравоохранения Израиля, эффективность вакцины в предотвращении как инфекции, так и симптоматических заболеваний снизилась через шесть месяцев после вакцинации, хотя эффективность в предотвращении серьезных заболеваний остается высокой», — заявили разработчики вакцины, но не указали, насколько снизилась эффективность.

Они отметили, что для восстановления защиты, вероятно, понадобится прививка третьей дозой препарата, которую придется делать в течение 6—12 месяцев после первых двух. Сейчас разработчики проводят испытания третьей дозы вакцины. Исходные данные исследования показывают, что третья доза, которую ввели через 6 месяцев после второй, имеет устойчивый профиль переносимости. Ученые надеются, что третья доза обеспечит наивысшую защиту от всех известных штаммов коронавируса, в том числе «Дельты», что стремительно распространяется в мире. В ближайшее время компании планируют опубликовать более точные данные.

Хотя Pfizer и BioNTech считают, что третья доза вакцины может сохранить высокий уровень защиты от всех штаммов, компании разрабатывают обновленную версию вакцины, которая нацелена на полный спаечный белок штамма «Дельта». Первую партию для испытания уже изготовили на предприятии BioNTech в Германии. Компании планируют начать клинические исследования в августе.

Отметим, что в июле Минздрав Израиля заявил о снижении эффективности вакцины Pfizer против коронавируса, однако препарат еще остается эффективным в предотвращении тяжелого течения заболевания. Спад эффективности совпал с распространением штамма «Дельта» и отменой соцдистанции в Израиле. По сообщению Министерства здравоохранения, эффективность вакцины в предотвращении как инфекций, так и симптоматических заболеваний с 6 июня упала до 64%. При этом вакцина оказалась на 93% эффективной в предотвращении госпитализаций и серьезных заболеваний, которые вызывает коронавирус.