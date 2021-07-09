Отряд убийц президента Гаити состоял из 28 колумбийских и американских наемников
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Власти Гаити обвинили в убийстве президента Жовенеля Моиза группу наемников из Колумбии и США.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника полиции Леона Шарля.
Президента ликвидировал вооруженный отряд, в который входило по меньшей мере 26 граждан Колумбии и двое граждан США, которые также имеют гражданство Гаити. Полицией задержаны 15 колумбийцев и двое американцев, три участника группы убиты в перестрелке и еще восемь сбежали. Ранее представители власти заявляли о четверых и семерых убитых.
Власти Колумбии пообещали помощь в расследовании и сообщили, что минимум семь задержанных ранее служили в колумбийских войсках.
Госдепартамент США заявил, что знает о задержании двух своих граждан, но от детальных комментариев отказался.
Американцы идентифицированы как Джеймс Солажес и Джозеф Винсент. Солажес назвал себя бывшим охранником посольства Канады в Порт-о-Пренсе. О другом задержанном ничего не известно.
- Ночью 7 июля 53-летний Жовенель Моиз был найден мертвым в своей резиденции. По данным предварительного расследования, Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм. Также сообщалось, что пострадала жена президента. Она якобы умерла в больнице от ранений, но посольство Гаити в Доминикане отрицает эту информацию.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити объявил осадное положение. Полиция и армия временно получили расширенные полномочия.