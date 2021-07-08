Силовики, ЦИК и сын Лукашенко. Кабмин показал список чиновников Беларуси, против которых предлагает ввести санкции

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Кабинет министров обнародовал перечень представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, против которых предлагает ввести санкции.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В перечень попали 52 человека. Среди них:

глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

глава ЦИК Лилия Ермошина и члены Центризбиркома;

глава КГБ Иван Тертель и его заместители;

руководство МВД, в том числе министр Иван Кубрак и бывший глава ведомства Юрий Караев;

экс-руководитель Следственного комитета Иван Носкевич;

глава Администрации президента Игорь Сергиенко;

министр юстиции Олег Слижевский;

начальник следственного изолятора «Окрестино» (Минск) Иван Соколовский;

бывший глава КГБ Валерий Вакульчик;

бывший генеральный прокурор Александр Конюк;

руководитель Антитеррористического центра Андрей Павлюченко и другие.

Им будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а их активы будут заморожены. В дальнейшем список правительство передаст на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, и если СНБО его поддержит, то документ подпишет президент.