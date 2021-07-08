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Силовики, ЦИК и сын Лукашенко. Кабмин показал список чиновников Беларуси, против которых предлагает ввести санкции

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Вячеслав Ратинский / УНИАН

Кабинет министров обнародовал перечень представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, против которых предлагает ввести санкции.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В перечень попали 52 человека. Среди них:

Им будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а их активы будут заморожены. В дальнейшем список правительство передаст на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, и если СНБО его поддержит, то документ подпишет президент.