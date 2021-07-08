Силовики, ЦИК и сын Лукашенко. Кабмин показал список чиновников Беларуси, против которых предлагает ввести санкции
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Вячеслав Ратинский / УНИАН
Кабинет министров обнародовал перечень представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, против которых предлагает ввести санкции.
Об этом сообщается на сайте правительства.
В перечень попали 52 человека. Среди них:
- глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко;
- пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
- глава ЦИК Лилия Ермошина и члены Центризбиркома;
- глава КГБ Иван Тертель и его заместители;
- руководство МВД, в том числе министр Иван Кубрак и бывший глава ведомства Юрий Караев;
- экс-руководитель Следственного комитета Иван Носкевич;
- глава Администрации президента Игорь Сергиенко;
- министр юстиции Олег Слижевский;
- начальник следственного изолятора «Окрестино» (Минск) Иван Соколовский;
- бывший глава КГБ Валерий Вакульчик;
- бывший генеральный прокурор Александр Конюк;
- руководитель Антитеррористического центра Андрей Павлюченко и другие.
Им будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а их активы будут заморожены. В дальнейшем список правительство передаст на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, и если СНБО его поддержит, то документ подпишет президент.
- Последние санкции против режима Лукашенко Совет Европейского Союза ввел 24 июня. Они были ответом на нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, в частности, на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича.
- Министерство финансов США тоже обновило санкционный список. Ограничения будут действовать в отношении Комитета государственной безопасности Беларуси, внутренних войск МВД, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Также под санкции попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, члены ЦИК Беларуси, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, глава беларусского КГБ Иван Церцель и другие. Всего 16 физических и пять юридических лиц.