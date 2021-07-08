ОБСЕ заявила об ухудшении ситуации на Донбассе и заменила модераторов в ТКГ
- Автор:
- София Телишевская
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Flickr / Tu prova ad avere un mondo nel cuore
На протяжении последних двух недель на Донбассе наблюдается рост количества нарушений режима прекращения огня и ухудшилась ситуация с безопасностью на участках разведения сил и средств.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ по итогам очередной встречи Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.
Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау констатировала, что «стороны пока не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня».
В частности, сегодня, 8 июля, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования России обстреляли украинских защитников.
В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
Грау также представила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ:
- Сильви-Аньес Берману будет работать в политической рабочей группе;
- Шарлотта Реландер — в гуманитарной рабочей группе.
Ранее сообщалось, что Трехстороннюю контактную группу покидают модераторы от ОБСЕ Пьер Морель и Тони Фриш.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».