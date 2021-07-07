Экс-главе Укравтодора Новаку выдвинули в Польше новые обвинения
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- Олег Панфилович
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Бывшему главе Укравтодора Славомиру Новаку в выдвинули в Польше новые обвинения в коррупции.
Об этом сообщает польское государственное агентство PAP.
«Сегодня прокурор объявил, что Славомиру Н. изменено коррупционное обвинение. Теперь оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине», — сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.
По мнению следствия, он получил деньги, когда занимал должность главы Укравтодора (с 2016 по 2019 годы). Сам Новак обвинения отверг и отказался давать показания.
- В среду Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало гражданку Украины в рамках дела Новака.
- 20 июля 2020 года в Польше сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали Славомира Новака. Кроме Новака, задержали предпринимателя из Гданьска и бывшего командира воинской части Сил специального назначения Польши GROM Дариуша Завадку.
- НАБУ совместно с польскими коллегами расследуют действия Новака в 2016—2019 годах. Его подозревают в использовании своего служебного положения и присвоении средств международных организаций, предназначенных на ремонт дорог в Украине. В Польше Новаку грозит до 15 лет лишения свободы.
- 22 июля 2020 года суд в Польше арестовал на три месяца Новака и его сообщников. 30 июля НАБУ сообщило о подозрении шестому возможному участнику схемы. 4 августа в Польше задержали еще одного предпринимателя.
- Осенью Новака арестовали, а в январе 2021 года украинское Государственное бюро расследований направило в Польшу письменное подозрение Новаку в неисполнении судебного решения.
- 12 апреля суд Варшавы отпустил Новака. Прокуроры заявили о риске срыва дела в целом.