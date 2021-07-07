Набсовет «Нафтогаза» не стал принимать решение об отстранении Витренко

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Соколовская Инна / УНИАН

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» не стал принимать решение о возможном отстранении главы правления Юрия Витренко.

Об этом сообщила член набсовета Наталья Бойко.

Вопрос Витренко обсуждался на внеочередном заседании совета 6 июля и заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям, на которых рассматривалось предписание Национального агентства по предупреждению коррупции.

НАПК 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, в котором требовало прекратить контракт с Витренко, назвав его незаконным. Сам Витренко заявил, предписание противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

Бойко отметила, что предписание НАПК было остановлено 5 июля постановлением Окружного административного суда Киева на основании обращения Витренко.

«Учитывая это, мы выражаем свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления, что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года», — говорится в позиции наблюдательного совета.